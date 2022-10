Gamou Médina Baye/ Journée "Al Qods" dédiée à la cause palestinienne : Plaidoyer pour un État palestinien connu et souverain...

La journée dédiée à la cause palestinienne a été célébrée ce vendredi dans la cité religieuse de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass. Une forte délégation est venue représenter à Médina Baye l'ambassade de la Palestine au Sénégal. Baye Mamoune Niass qui a présidé cette cérémonie, a axé son intervention sur la solidarité des musulmans à l'égard du peuple palestinien qui vit depuis plus de 74 ans sous l'emprise de l'occupation Israëlienne. Dans les discours, il a été relevé "le soutien sans condition de la Oummah pour que la Palestine soit un État connu et souverain, à part entière au sein des Nations Unies...