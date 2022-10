Gamou 2022 : Les fidèles prennent d'assaut la grande mosquée et le mausolée... 72 nationalités présentes à Médina Baye.

En ce jour de Gamou, Médina Baye, à l'image des autres foyers religieux à Kaolack, continue de recevoir du monde.



Les fidèles talibés qui sont venus d'un peu partout, ont rallié très tôt la cité de Mawlana Cheikh Al Islam.



Les lieux les plus fréquentés par les talibés sont la grande mosquée, le mausolée, la maison de Baye Niass, le puits mythique de Médina Baye, les domiciles des guides religieux etc...



Interrogés par Dakaractu, la plupart d'entre eux ont exprimé leur sentiment de satisfaction et de gratitude à l’endroit de Baye Niass et sa famille.



Pour rappel, 72 nationalités sont présentement à Médina Baye...