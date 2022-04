Gamers Assembly 2022 : L'équipe Solo Esport Club du Sénégal termine à la deuxième place...

La grande finale du tournoi Fortnite de la Gamers Assembly a eu lieu ce lundi 17 Avril 2022 au Parc des Expositions de Poitiers. La Gamers Assembly (GA) est une LAN-party annuelle créée en 2000 en France et qui rassemble quelques-unes des meilleures équipes du monde sur des jeux vidéo sur ordinateur ou console conçus ou adaptés aux confrontations entre joueurs1.

Des centaines de joueurs venus de tout l’hexagone et des quatre coins de l'Europe, ont assisté à cette compétition.

L'équipe du Sénégal, Solo esport Club et son joueur AddexxT ont pris la deuxième place de cette compétition. Les représentants du Sénégal se disent très déçus du résultat.