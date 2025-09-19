Frayeur nocturne au Pavillon spécial : Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal frôle le pire et relance le débat sur la détention médicale

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle alerte médicale a plongé l’entourage de Farba Ngom dans l’angoisse. Selon L’Observateur, le maire des Agnam a été évacué en urgence du Pavillon spécial vers l’hôpital Principal de Dakar après un grave malaise. Son avocat, Me Baboucar Cissé, a confirmé l’information, précisant que l’intervention médicale a eu lieu dans la plus grande précipitation pour éviter toute complication.



Cette évacuation spectaculaire intervient dans un contexte déjà alarmant. Toujours d’après L’Observateur, plusieurs expertises médicales, dont celles de trois professeurs de médecine mandatés par la Justice, concluent que l’état de santé de Farba Ngom est incompatible avec une détention. L’un des rapports est même allé jusqu’à évoquer un risque de « mort subite nocturne potentielle », une mention qui illustre la gravité de la situation.



Le Pavillon spécial, censé accueillir les détenus malades, est lui-même au cœur de la polémique. Rattaché à l’hôpital Le Dantec, actuellement en travaux, il n’offre plus les garanties nécessaires pour une prise en charge optimale. Faute de salles disponibles, les patients y sont régulièrement transférés en urgence vers d’autres structures médicales, exposant les détenus fragiles à des risques accrus.



Après avoir reçu les soins d’urgence, le responsable de l’APR a finalement été réacheminé au Pavillon spécial, mais les inquiétudes demeurent vives. Entre alerte médicale récurrente et défaillances du système hospitalier, ce nouvel épisode relance le débat sur la prise en charge des détenus dont l’état de santé nécessite une attention particulière.