France : le Premier ministre a remis sa démission, quelques heures après l'annonce d'un nouveau gouvernement

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué, plongeant un peu plus la France dans l'impasse politique.



Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement, le troisième en un an. Il devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée.

