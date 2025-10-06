France : le Premier ministre a remis sa démission, quelques heures après l'annonce d'un nouveau gouvernement

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué, plongeant un peu plus la France dans l'impasse politique.
Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé dimanche soir une partie de son gouvernement, le troisième en un an. Il devait prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l'Assemblée.
Autres articles
-
Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme
-
NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously
-
[Reportage] Casamance : Edioungou, à la découverte du savoir-faire ancestral de la poterie
-
Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19
-
Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique