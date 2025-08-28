France : Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise fustige le voyage de Diomaye en pleine crise d’inondations au Sénégal

Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise (FRDS), appuyé par plusieurs mouvements et comités, a exprimé sa vive indignation suite au voyage du président Bassirou Diomaye Faye au Japon et en France, en pleine période de crise nationale marquée par de graves inondations.



Dans un communiqué rendu public ce jeudi, le FRDS dénonce ce qu’il qualifie de “villégiature présidentielle” alors que des milliers de Sénégalais font face à des dégâts matériels et à l’abandon, de Dakar à Matam. “Le peuple est sous les eaux, et le président, lui, dilapide l’argent public dans des voyages sans retombées concrètes”, peut-on lire dans le document.



Les signataires du communiqué, dont le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal, le Comité des Amis de Badara Gadiaga à Clamart et le mouvement Yewoulene, estiment que le régime actuel, qu’ils qualifient "d’incompétent", n’a pas répondu aux urgences sociales qui frappent le pays.



Le FRDS se félicite néanmoins de l’action de protestation menée le mercredi 27 août à Paris, lors du forum économique du MEDEF. Cette manifestation spontanée avait pour objectif d’alerter les chefs d’entreprise français sur les contradictions d’un pouvoir qui, selon eux, "emprisonne ses opposants et ses hommes d’affaires tout en sollicitant les investisseurs étrangers."



Le collectif accuse par ailleurs les dirigeants actuels d’avoir, dans le passé, mené des actions violentes contre les intérêts français au Sénégal, notamment entre 2021 et 2024. Le FRDS exige la libération de tous les détenus politiques et déclare officiellement Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko "persona non grata" en France.





Une mobilisation est annoncée pour le mardi 23 septembre, à l’occasion du forum économique de Bpifrance, prévu à Bercy. Cette manifestation autorisée se tiendra sur l’esplanade de Bercy, avec l’appel lancé aux Sénégalais de France et d’ailleurs indique leur communiqué.