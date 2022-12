France - Échauffourées : Un adolescent d’origine maghrébine, mortellement fauché par un véhicule, suite à la qualification des Bleus en finale…

Une sensation de danger qui aurait poussé le chauffard à foncer sur la foule pour trouver une issue de secours, fauchant mortellement le jeune homme...



D’après le communiqué officiel, « Le véhicule a été retrouvé à proximité des lieux de l’accident et placé sous séquestre. L’enquête de police progresse rapidement sous la direction du parquet. » L’émoi et la colère semblent être les sentiments les mieux partagés…

Un jeune garçon âgé d’environ 14 ans a été tué dans des circonstances dramatiques, ce mercredi soir, suite à la qualification de la France en finale de la coupe du monde 2022. Un accident tragique sur fond de vives tensions survenues entre supporters français et marocains…D’après le communiqué, rendu public par le préfet de l’Hérault, et lu à Dakaractu, « un jeune garçon a été violemment percuté ce mercredi à Montpellier par un chauffard, à la suite du match de demi-finale de la coupe du monde de football… il est décédé peu après sa prise en charge médicale », a informé le préfet quelques heures après les faits.Sur la toile, les commentaires vont bon train et selon les propos de certains présumés témoins oculaires des faits, l’adolescent d’origine maghrébine (marocain selon certains, tunisien d’après d’autres) a été heurté par un particulier français, dont le véhicule arborant un drapeau français, aurait été encerclé par de supposés supporters marocains.