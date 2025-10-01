Forum mondial de la cybersécurité : Macky Sall salue le rôle pionnier de l’Arabie saoudite dans la cyberdiplomatie

Le Président Macky Sall a exprimé, dans un message publié sur X (anciennement Twitter), sa gratitude envers les autorités saoudiennes à l’occasion du Forum mondial de la cybersécurité, tenu à Riyad les 1er et 2 octobre 2025.



« Je remercie les autorités saoudiennes pour leur aimable invitation au Forum mondial de la cybersécurité de Riyad. (…) Je félicite vivement les autorités saoudiennes pour leur rôle pionnier dans la cyberdiplomatie », a déclaré l’ancien chef de l’État sénégalais, soulignant l’importance de ce rendez-vous international.



Lancé en 2020, le forum s’est imposé comme une plateforme d’échanges stratégiques réunissant dirigeants politiques, experts et acteurs du secteur numérique autour des grands défis liés à la sécurité informatique au XXIe siècle. Cette initiative saoudienne se veut un espace de propositions consensuelles face aux menaces globales telles que la cybercriminalité, les attaques contre les infrastructures critiques et la régulation des nouvelles technologies.



En mettant l’accent sur la cyberdiplomatie, Macky Sall insiste sur la nécessité pour les nations de coopérer afin d’assurer une gouvernance mondiale du cyberespace, devenu un champ de bataille aussi bien économique que sécuritaire.



Sa prise de parole s’inscrit dans un contexte où la cybersécurité figure parmi les priorités des États, avec une multiplication des attaques informatiques ciblant aussi bien les administrations publiques que les entreprises stratégiques.



Ainsi, le message de l’ancien Président sénégalais traduit non seulement son soutien à l’initiative saoudienne, mais aussi son appel à une solidarité internationale accrue pour sécuriser l’espace numérique mondial.