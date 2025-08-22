Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables

Une forte pluie s'est abattue ce vendredi sur la cité du rail (Thiès). Ainsi, plusieurs quartiers ont été envahis par les eaux pluviales occasionnant par endroits des inondations.
À Médina Fall, les habitants ont été surpris par la quantité de pluie qui a été enregistrée dans cette zone, après la prière du vendredi. À Keur Issa, Randoulène, Mbambara, Thialy, etc... certains habitants ont dû ériger des barricades pour que l'eau n'atteigne pas leurs domiciles.
Dans les routes secondaires, c'est la croix et la bannière pour les automobilistes. En effet, les voies de communication ont été complètement englouties par les eaux de pluie, avec un décor indescriptible.
Interrogés, certains thiessois ont invité l'État central à déployer cette année des moyens colossaux pour parer au spectre des inondations...
