Le patron du mouvement AGIR (Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République) a voulu mettre les choses au clair en réaffirmant sa position au sein de l'opposition.



Après la mise en place du nouveau gouvernement qui faisait penser à l'intégration de plusieurs membres de l'opposition pour un gouvernement élargi, Thierno Bocoum lève l'équivoque : "le combat au sein de l’opposition pour un Sénégal de justice, de démocratie et de développement continuera sans faiblesse, avec rigueur et responsabilité".



L'ancien membre de Rewmi estime qu'il est plus que jamais temps de se mettre sur la voie qui lui est tracée, en soutenant le peuple sénégalais tout en sauvegardant notre liberté d’action et la responsabilité d’AGIR.