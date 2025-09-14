Forêt de Thioyene Hamady Mala : l’OCRTIS de Kaolack met la main sur 3,6 kg de chanvre indien

La lutte contre le trafic de drogue se poursuit sans relâche. La Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack (OCRTIS) a mené une opération réussie dans la forêt de Thioyene Hamady Mala, située dans le département de Wacka Gouna.



Au cours de cette mission ciblée contre la criminalité organisée, les agents ont interpellé un individu qui circulait à moto. La fouille a permis de découvrir sur lui 3,600 kg de chanvre indien, soigneusement dissimulés.



Le suspect a aussitôt été placé en garde à vue, en attendant la suite de la procédure judiciaire.