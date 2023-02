Football : Le Real Madrid est champion du monde devant Al Hilal !

Le Real Madrid a remporté la finale de la coupe du monde des clubs (5-3) face au club saoudien Al Hilal. Les merengues qui ont remporté par la même occasion leur 100 ème trophée toutes compétitions confondues, vont soulever leur cinquième coupe mondiale après 2014, 2016, 2017 et 2018…

La logique a été respectée ce samedi à Rabat, grâce aux doublés de Vinicius Junior et Frederico Valverde, en plus d’un but de Benzema. Les pensionnaires d'Al-Hilal n'ont pas démérité pour leur première finale mondiale...