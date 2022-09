Football : Jeu de chaises musicales entre les frères Ciss en sélection nationale, Pathé vole la vedette à Saliou…

L’histoire aurait été belle ! Deux frères footballeurs au sommet de leur art, qui se retrouvent à défendre les couleurs nationales, sous le maillot étoilé du Sénégal. Saliou Ciss (33 ans) et son frère cadet Pathé Ismaïla Ciss (28 ans) portent haut le flambeau d’une longue lignée de footballeurs talentueux. Seulement, ils n’auront pas l’occasion de briller ensemble en équipe nationale A.



En effet, si le meilleur latéral gauche de la dernière CAN est revenu de sa campagne africaine avec le trophée continental, médaille au cou, il est surtout devenu un agent libre. Un joueur sans club, en quête désespérée d’une nouvelle équipe en dépit d’un mercato estival qui fut très remuant. Après plus d'une décennie de présence en équipe nationale, Saliou Ciss (33 ans), est dans une mauvaise passe, sans club depuis bientôt cinq mois, et la relégation de son ancien club, Nancy, en national.



Une situation qui eut pour conséquence directe de l’éjecter de la liste de joueurs convoqués par Aliou Cissé. Ce vendredi, en conférence de presse El Tactico était clair : pas question de convoquer un joueur sans club, quel que soit son statut et son talent. Justement, en ce moment le talent brut du frère Ciss cadet, éclabousse Laliga qui bat à son rythme, allant jusqu’à lui valoir une place en sélection A. Un contraste frappant entre le destin des frères Ciss qui n’ont jamais vraiment brillé en même temps, en tout cas cela ne sera pas le cas avec les Lions.



À 28 ans, le milieu récupérateur - relayeur du Rayo Vallecano perce enfin, lui qui a longtemps été oublié dans le championnat Portugais, parmi les rangs de clubs pas forcément à la hauteur de son talent. En route vers le mondial 2022, Pathé Ciss tient une belle occasion d’avoir sa place au soleil Qatari. Alors que son frère, Saliou, qui espère encore trouver une équipe d’ici la prochaine liste d’Aliou Cissé, prévue au mois novembre est plus proche du crépuscule de sa modeste mais belle carrière. Des destins croisés entre deux frangins que tout semble opposer sauf le talent…