Football : Emerse Fae dézingue publiquement un « journaliste » français…

Le sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Emerse Fae, n'a pas mâché ses mots lorsqu'il s'est adressé à un journaliste et ou chroniqueur français qui aurait critiqué le niveau de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Après avoir remporté la finale de la compétition avec les Éléphants, Fae a saisi l'occasion en zone mixte pour recadrer les détracteurs du football africain.

« J'ai entendu dire qu'il y a un pseudo journaliste en France, qui n'a jamais joué de match international de sa vie, et qui aurait déclaré que le niveau de la CAN était catastrophique, car il n'y avait ni technique ni tactique. Je tiens à lui dire qu'il ne comprend rien au football. Quand je pense à la carrière insignifiante de cette personne... Je ne suis pas surpris. Je l'ai laissé parler, il s'est fait remarquer, il a voulu se faire intéressant. Cette CAN était extraordinaire, avec des rebondissements, des buts et du spectacle. Il a été très malhonnête de prétendre que cette CAN manquait de qualité », a-t-il lancé sans citer nommément quelqu’un.

Les paroles d'Emerse Fae montrent clairement sa frustration envers les critiques visant la CAN et le football africain en général. En tant que sélectionneur de l'équipe nationale, il est fier de la performance de ses joueurs et du niveau de la compétition.