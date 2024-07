Fonds politiques: « PR ne devait pas accepter de dire publiquement n’avoir rien trouvé » (Malick Ndao, consultant parlementaire)

Le consultant parlementaire, Malick Ndao ne donne pas du crédit aux déclarations du président Bassirou Diomaye Faye lesquelles font état de fonds politiques inexistants à la présidence. D’après lui, le budget est voté par les députés et celui-ci se souscrit à des procédures de décaissement.



« Un président de la République de son rang et étant le plus informé du pays ne devait pas accepter de dire n’avoir rien trouvé des fonds politiques», a indiqué Malick Ndao pour qui, ces fonds ne peuvent pas du jour au lendemain disparaître. D’après lui, chaque trimestre, le Chef de l’Etat a une disponibilité de fonds politiques.



« Même si c’était avéré, le président n’avait pas à le dire parce que cela peut choquer les sénégalais comme si les dignitaires de l’ancien régime sont partis avec tous ces fonds alors que cela ne se passe pas comme ça. Nous savons tous comment les fonds sont approvisionnés», a soutenu Malick Ndao qui se dit surpris des propos tenus par le Chef de l’Etat et qu’il juge graves. Le consultant parlementaire était l’invité de l’émission « En Ligne » de ce 18 juillet, sur Dakaractu.