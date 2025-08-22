Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées : "Aucun écho lorsqu’il s’agit d’expliquer [...] Le spectre des pratiques du passé plane à nouveau sur notre patrimoine foncier" (Me Habib Vitin).


Foncier au Sénégal / Mesures suspensives - mainlevées : "Aucun écho lorsqu’il s’agit d’expliquer [...] Le spectre des pratiques du passé plane à nouveau sur notre patrimoine foncier" (Me Habib Vitin).
Le 1er mai 2024, le Président de la République surprenait tout le pays en effectuant une visite inopinée à Mbour 4, à Thiès. Cette visite, largement médiatisée, avait pour objectif déclaré de constater de visu des "attributions irrégulières" de parcelles, faites selon les autorités, au mépris des règles de l’urbanisme, de la planification et des droits collectifs.
Ce déplacement inattendu a agi comme un coup de tonnerre dans le ciel lourd du foncier sénégalais, provoquant une série de décisions gouvernementales aussi spectaculaires qu’inédites.
 
I - La visite présidentielle a provoqué un effet domino de décisions gouvernementales d’une rare intensité dans la gestion du foncier sénégalais
 
Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait pris des mesures drastiques contre les constructions déclarées illégales sur la Corniche ouest du Littoral de Dakar, répondant ainsi aux préoccupations soulevées par le Premier Ministre Ousmane Sonko. Les opérations de construction ont été suspendues depuis le 26 avril 2025 pour réévaluer les conditions d’attribution des terres dans cette zone accusée de scandale foncier depuis 2020.
 
Le gouvernement avait aussi suspendu, pour une durée initiale de trois (03) mois, toutes les opérations immobilières, avant de prolonger cette mesure de 45 jours supplémentaires. L’objectif affiché était de mettre fin aux dérives foncières, aux lotissements irréguliers et aux spéculations qui gangrènent nos terres.
 
Pour rappel, les mesures de suspension concernaient plusieurs localités dans les villes. Parmi les lotissements en question, il y avait : BOA, Hangars des Pèlerins, “EOGEN 1 et 2”, Terme Sud, Recasement 2, Cité Batterie, EGBOS, Diamalaye, zone du littoral du département de Dakar (Corniche-Ouest et Corniche-Est). On a noté les plans d'urbanisme de détails à Guédiawaye et de Malika, les pôles urbains de Bambilor, Dény Birame Ndao et Daga Kholba, la partie de la zone du lac Rose se situant hors du titre foncier de la DGPU, le plan d'aménagement de la Nouvelle Ville de Thiès, le lotissement dit "Mbour 4"; le site de Pointe Sarène à Mbour, hors zone SAPCO, la zone de Ndiébène Gandiole à Saint-Louis.
 
Le peuple avait applaudi. Enfin, une autorité politique s’intéresse aux terres, aux habitants, à la vérité. 
 
Mais cette suspension, si elle a été saluée comme un geste fort, a également engendré incertitudes, inquiétudes et paralysie dans de nombreux secteurs, notamment chez les notaires, les promoteurs, les services fiscaux et surtout… les citoyens ordinaires.
 
Annoncé tambour battant, un comité technique chargé de l’audit de plusieurs lotissements concernés par la mesure de suspension devait poser les jalons d’un nouveau départ et proposer au gouvernement plusieurs mesures et recommandations sur les occupations du Domaine Public Maritime (DPM) et sur les lotissements dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. 
 

Me Habib VITIN

Président du Mouvement "THIÈS D’ABORD".

Autres articles
Vendredi 22 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables

Forte pluie à Thiès : plusieurs quartiers sous les eaux... Les routes devenues impraticables - 22/08/2025

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale

Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale - 22/08/2025

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international

Sanctions contre le juge Mandiaye Niang : La CNDH apporte son soutien au magistrat et appelle au respect du droit international - 22/08/2025

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! »

Mbour / Jean Baptiste Tine à Mbour : « Redonner tout son lustre à l’administration! » - 22/08/2025

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds « 

INONDATIONS À TOUBA / L’appel bouleversant de Serigne Habibou Mbacké: «  Nous n’avons nulle part où mettre les pieds «  - 22/08/2025

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique

TOUBA – À Féto, un câble électrique immergé dans les eaux pluviales sème la panique - 22/08/2025

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy

Kaolack : un trafiquant arrêté avec 51 comprimés d’ecstasy - 22/08/2025

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA

Golf : un faux bailleur arrêté pour escroquerie à la location de 660 000 FCFA - 22/08/2025

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de ….

TOUBA ENGLOUTIE / Les élus évaporés- Moustapha Mésséré écœuré par l’absence des députés Cheikh Thioro , Abdoulaye Sylla de Ecotra et surtout de …. - 22/08/2025

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS

Sanctions contre Mame Mandiaye Niang : la réaction ferme de l’UMS - 21/08/2025

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle

Kaolack : Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des travailleurs de l'économie informelle - 21/08/2025

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs

Offense à une personne ayant les prérogatives du Chef de l’État : une infraction impossible sans délégation expresse de pouvoirs - 21/08/2025

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal

Élection du maire de Dakar : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour suspendre la réunion du conseil municipal - 21/08/2025

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure

Koungheul : Une foule immense accompagne la députée Fanta Sall à sa dernière demeure - 21/08/2025

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme

14 mois de silence et de misère : 31 agents du programme "XËYU NDAW ÑI" de la SONAGED crient leur désespoir - 21/08/2025

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite

Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite - 21/08/2025

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire

UCAD – Nouvelle génération d’ORL : Dr Fallou Niang mise sur la réhabilitation auditive pour une souveraineté sanitaire - 21/08/2025

Loi sur l’accès à l’information : ARTICLE 19 et Rule of Law Lab saluent les avancées mais appellent à un alignement sur les standards internationaux

Loi sur l’accès à l’information : ARTICLE 19 et Rule of Law Lab saluent les avancées mais appellent à un alignement sur les standards internationaux - 21/08/2025

Thiès-caravane écologique : Keur Moussa face aux défis de l'urbanisation et des externalités négatives des entreprises minières

Thiès-caravane écologique : Keur Moussa face aux défis de l'urbanisation et des externalités négatives des entreprises minières - 21/08/2025

Glissement de terrain en ‎Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo adresse ses condoléances et invite à une réflexion sur la prévention des risques

Glissement de terrain en ‎Guinée Conakry : Cellou Dalein Diallo adresse ses condoléances et invite à une réflexion sur la prévention des risques - 21/08/2025

Riposte au changement climatique : Action Solidaire International et ses partenaires plaident pour l’accessibilité des financements au niveau local

Riposte au changement climatique : Action Solidaire International et ses partenaires plaident pour l’accessibilité des financements au niveau local - 21/08/2025

Hommage à Fanta Sall, la Reine du Bambouck

Hommage à Fanta Sall, la Reine du Bambouck - 21/08/2025

Khalifa Sall après sa visite à Badara Gadiaga : « J’ai vu un homme qui traverse l'épreuve avec une dignité exemplaire »

Khalifa Sall après sa visite à Badara Gadiaga : « J’ai vu un homme qui traverse l'épreuve avec une dignité exemplaire » - 21/08/2025

Scandale

Scandale "ASERGATE" : Abdoulaye Vilane exige la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire - 21/08/2025

Air France renforce son programme de vols au départ et à destination de Dakar

Air France renforce son programme de vols au départ et à destination de Dakar - 21/08/2025

Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI :

Sanctions Américaines contre Mame Mandiaye Niang de la CPI : "le Sénégal se tiendra résolument à ses côtés..." (Pm Ousmane Sonko) - 21/08/2025

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba

Ziguinchor : Un SDF retrouvé mort dans une maison abandonnée à Santhiaba - 21/08/2025

Fatick : saisie de 390 pilules d’amphétamines et crystal meth, un individu arrêté

Fatick : saisie de 390 pilules d’amphétamines et crystal meth, un individu arrêté - 21/08/2025

Kolda : un trafiquant interpellé avec 60 cornets de chanvre indien

Kolda : un trafiquant interpellé avec 60 cornets de chanvre indien - 21/08/2025

Décès de Fanta Sall: Macky Sall rend hommage à une militante engagée et dévouée

Décès de Fanta Sall: Macky Sall rend hommage à une militante engagée et dévouée - 21/08/2025

RSS Syndication