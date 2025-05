Foncier au Sénégal : La grande rupture est lancée !

Avec l'objectif manifeste de construire une gouvernance foncière moderne, inclusive et souveraine, le Sénégal amorce un tournant crucial dans la gestion de ses terres. Au cours du forum dédié au projet Cadastre et Sécurisation foncière (Procacef), Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a établi un diagnostic clair : le système de gestion foncière en vigueur, caractérisé par le manque de transparence, les appropriations illégales et l'absence de formalisation des droits coutumiers, entrave la croissance et exacerbe les tensions sociales. Il a souligné l'importance d'une restructuration en profondeur, basée sur le programme Sénégal 2050 et le New Deal Technologique, afin d'assurer un accès équitable à la terre, en particulier pour les femmes, les jeunes et les communautés rurales.







Le ministre a loué les progrès tangibles du Procacef, actuellement implanté dans 138 communes réparties sur 14 régions. Ce dernier s'articule autour de trois piliers stratégiques : l'établissement d'infrastructures numériques géospatiales, la réalisation de la cartographie des statuts fonciers et la mise en œuvre d'une ingénierie sociale participative. Cette stratégie cherche à éliminer les conflits répétitifs et à établir une gestion décentralisée dirigée par les collectivités, tout en garantissant la responsabilité des gestionnaires. La mission : faire du foncier un outil favorisant la paix sociale et le développement durable.







Cheikh Diba a aussi mis en avant la nécessité d'une refonte numérique intégrale du système de gestion foncière, comprenant la numérisation totale de la chaîne, interopérable avec les systèmes de planification et d'aménagement, alimentée par des images satellites d'une résolution extrêmement élevée. Cette vision audacieuse pave la voie pour l'établissement d'une Agence nationale des biens et du foncier, une entité unifiée et indépendante annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui s'engage à réinventer la gouvernance foncière de la nation.