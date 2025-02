Foncier au Sénégal : La coopération allemande met en œuvre le projet « Seen Suuf »

En partenariat avec le Sénégal, la coopération allemande a apporté son soutien à l’amélioration de la gestion des questions foncières. À travers un projet dénommé « Seen Suuf », une réunion du comité de pilotage de la deuxième phase du projet s’est tenue ce mardi 11 février 2025. Ce projet vise à renforcer la résilience des zones rurales du Sénégal.



Selon Oumar Ba, président de l’Association des maires du Sénégal, l’objectif de cette rencontre était de réunir le comité de pilotage pour discuter du projet « Seen Suuf ». Financé par la GIZ, ce projet est mis en œuvre principalement dans les bassins arachidiers. Il s’agit de faire le point sur les réalisations, les acquis et les perspectives de ce projet, qui suscite un grand intérêt tant pour l’État que pour la population. C’est dans ce sens qu’il estime que les communes ont un rôle crucial à jouer, notamment en matière de gestion foncière. Cette importance justifie d’ailleurs leur présence pour suivre la réalisation des résultats. Ainsi, il a félicité la coopération allemande pour son soutien, tout en saluant le projet non seulement pour le volume des investissements, mais aussi pour la qualité des résultats obtenus. Par ailleurs, il a apprécié la démarche inclusive et participative de ce projet, qui soulève des questions essentielles. Il a également rassuré les parties prenantes en affirmant leur volonté d’accompagner cette première phase, tant dans la restructuration que dans la mobilisation des ressources des collectivités territoriales. Avec leurs maigres ressources, elles s’engagent à mobiliser et à sensibiliser la population pour contribuer à la mise en œuvre de ce schéma de planification.



Dans la même veine, le président du comité de pilotage du projet « Seen Suuf », Mouhamadou Moustapha Dia, a également remercié la coopération allemande pour ses interventions au Sénégal, en particulier sur les questions foncières. Ce projet, développé dans les régions de Kaolack et de Kaffrine, a enregistré des résultats satisfaisants. Parmi ces réalisations figurent l’élaboration de 15 plans d’occupation et d’affectation des sols, 2 schémas communaux d’aménagement du territoire, 420 000 hectares de terres cartographiées, 370 000 personnes sécurisées, et 17 communes délimitées avec des coordonnées XY.