Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko


Finances publiques, inondations, libertés : les cadres libéraux dressent un tableau noir de la gouvernance Diomaye-Sonko
À l'issue de leur assemblée générale de samedi, les Cadres Libéraux du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ont exprimé leurs vives préoccupations concernant la situation économique et sociale du Sénégal. Leur critique s'est concentrée sur plusieurs points, dont les inondations, les nouveaux projets de loi sur la lutte contre la corruption, la question des libertés avec de nombreux emprisonnements, et l'état des finances publiques.

Lanceurs d'alerte : des zones d'ombre à clarifier
Tout en saluant l'adoption de la loi sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte, qu'ils jugent être une avancée démocratique, les libéraux ont néanmoins soulevé plusieurs réserves. Ils alertent sur la définition floue du terme "lanceur d'alerte", les canaux de signalement incertains et le risque d'instrumentalisation médiatique. La question d'une éventuelle récompense financière soulève également des questions éthiques, selon eux.

Libertés : une régression préoccupante
Rappelant que la démocratie et les libertés individuelles sont au cœur du combat du PDS, les cadres libéraux dénoncent une régression préoccupante dans ce domaine. Ils pointent du doigt les gardes à vue prolongées et les mandats de dépôt devenus quasi systématiques. Pour y remédier, ils exigent la mise en place rapide de juges des libertés afin de garantir l'équilibre entre sécurité et droits fondamentaux.

Réformes à l'Assemblée : des avancées à consolider
Les partisans de Karim Meïssa Wade se félicitent également de l'adoption de la loi sur l'accès à l'information, qui donne aux citoyens le droit de consulter les données publiques. Ils appellent toutefois à une mise en œuvre effective pour garantir son accès à tous. Par ailleurs, bien qu'ils prennent acte du renforcement du dispositif de déclaration de patrimoine, ils dénoncent l'exemption du président de la République en fin de mandat, qui, selon eux, affaiblit la portée symbolique et éthique de cette réforme.

Situation économique : des répercussions à anticiper
Les cadres du PDS appellent le gouvernement à anticiper les répercussions de la récente mission du Fonds Monétaire International (FMI), craignant notamment une dégradation de la note souveraine du Sénégal et une pression budgétaire accrue. Ils alertent sur le risque de flambée des prix si les subventions sont supprimées et sur le blocage des projets de développement. Ils exigent des mesures concrètes pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais et promouvoir l'économie nationale.

Inondations : des solutions structurelles à mettre en place
Enfin, les Cadres Libéraux du PDS dénoncent la récurrence des inondations dans plusieurs régions du pays, notamment à Touba, Dakar, Thiès et dans la vallée du fleuve Sénégal. Ils demandent le déclenchement immédiat du plan ORSEC et une prise en charge urgente des personnes impactées. Pour prévenir de futurs drames, ils proposent des solutions structurelles, dont la création d'une Agence nationale de résilience climatique urbaine, ainsi que la mise en place de bassins de rétention et de systèmes de drainage intelligents.
Autres articles
Dimanche 31 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane

Ziguinchor : une quarantaine de médecins mobilisés pour des consultations gratuites à Adéane - 31/08/2025

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne

Opération coup de filet à Abéné : La Gendarmerie stoppe un départ de clandestins vers l'Espagne - 31/08/2025

« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY)

« Si Farba Ngom meurt en prison, ce sera un crime odieux contre l’humanité » (Cheikh Ndiaye, responsable politique APR GY) - 31/08/2025

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles

Thiès / Gamou de Bakhdad chez Serigne Khadim Lô Gaydel - les comités sont à pied d’œuvre pour l’accueil des fidèles - 31/08/2025

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing

Lutte contre la criminalité – 8 tonnes de denrées impropres saisies à Keur Massar et près de 483 kg de chanvre interceptés au large de Nianing - 31/08/2025

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs

TOUBA / Maou Rahmati en zone de turbulence- Les travailleurs dénoncent une gestion chaotique et regrettent retards de salaires, licenciements abusifs - 31/08/2025

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique

Environnement / : Abdou Mbacké Ndao plaide pour une gouvernance climatique multipolaire et inclusive faisant passer l’Afrique de victime climatique à acteur stratégique - 31/08/2025

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel

Gorgui Wade Ndoye, l'entrepreneur intellectuel - 31/08/2025

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement

Situation économique du Sénégal : Le PLD dénonce « une incompétence » du gouvernement - 31/08/2025

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC

Dya- Journée communale de reboisement: Le Maire Tamsir Guèye procède au reboisement de 245 arbres et lance l'initiative 'trophée vert' pour les ASC - 30/08/2025

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! »

Ousmane Sonko à Medina Baye : « D’ici 3 ans nous allons redresser ce pays et le mettre sur la voie du développement! » - 30/08/2025

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur… - 30/08/2025

Rapport IATA sur la

Rapport IATA sur la "Demande de passagers 2025" : Les compagnies aériennes africaines enregistrent une hausse de 2,3% de la demande... - 30/08/2025

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime :

Thiénaba - Baye Serigne Assane Seck reçoit El Malick Ndiaye et plaide pour la libération des dignitaires de l'ancien régime : "Vous devez tout faire pour éviter le pire!" - 30/08/2025

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause !

Septembre Mandingue : Le préfet de Mbour retire l’autorisation au Dingol et au Doumassou /La collectivité mandingue et le Dioudiou Cissé Kounda obtiennent gain de cause ! - 30/08/2025

An 1 du Sommet de Beijing-Focac:

An 1 du Sommet de Beijing-Focac: " Les échanges commerciaux ont déjà atteint 3,8 milliards au cours des sept premiers mois de 2025" (Ambassadeur, LI Zhigang) - 30/08/2025

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…»

Le président Diomaye Faye au Khalife des Tidianes : « Nous implorons vos prières pour un Sénégal de paix, de concorde et du vivre-ensemble…» - 30/08/2025

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un

Tivaouane : le président de la République annonce la mise en place d'un "budget du culte" - 30/08/2025

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne

État de santé de Farba Ngom : « Une vie en péril », alerte Madiambal Diagne - 30/08/2025

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement :

Médina Baye - Ousmane Sonko sur les 800 milliards injectés par l'ancien régime dans l'assainissement : "Si cette somme y avait été injectée, je crois qu'il n'aurait plus d'inondations!" - 30/08/2025

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol

RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol - 30/08/2025

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre…

Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre… - 30/08/2025

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich !

Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich ! - 30/08/2025

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants

Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants - 30/08/2025

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté

Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté - 30/08/2025

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne

Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne - 30/08/2025

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane

Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane - 30/08/2025

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye

Coopération sino-sénégalaise : Le ministre Mabouba Diagne dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 du Sommet de Beijing du FOCAC sous Diomaye - 30/08/2025

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane

Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane - 30/08/2025

Tivaouane- Gamou 2025:

Tivaouane- Gamou 2025: " On pense que quelque soit les quantités de pluies qui pourront tomber, on a encore une capacité de stockage et de drainage des eaux hors de la ville"( Dr Cheikh T. Dièye) - 29/08/2025

RSS Syndication