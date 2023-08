Finale Afrobasket féminin : Le Nigéria s’offre un 4eme sacre consécutif, les Lionnes se contentent de l’argent…

Le Sénégal n’a pas réussi à mettre fin au règne du Nigeria qui s’est offert un 6ème sacre continental, le quatrième d’affilée ! Les D'Tigress ont une nouvelle fois battu les Lionnes en finale (84-74.)

À l’occasion, le Nigeria égale le vieux record du Sénégal (74, 77, 79 et 81) qui, jusque-là, était la seule nation à avoir successivement remporté quatre finales d’afrobasket.



Le Nigeria peut désormais être considéré comme une bête noire des Lionnes pour avoir battu le Sénégal lors des finales de 2017, 2019 et 2023. Les Lionnes n'ont plus battu les D'Tigress depuis 2011 à Bamako. Clap de fin donc pour la 28ème édition de l'Afrobasket féminin qui a tenu en haleine le continent africain pendant neuf journées de haute lutte et de spectacle au BK Arena de Kigali.



Pour le dernier acte qui a eu lieu ce samedi après-midi, le Sénégal et le triple tenant du titre, le Nigeria se sont livrés une farouche opposition lors de la finale. Toujours égales à elles-mêmes , les nigérianes ont commencé très fort avec énormément d’adresse sur la ligne des trois points et beaucoup d’agressivité dans la défense de leur panier. Contrairement aux Lionnes qui ont mis du temps à trouver leurs marques avec une entame de finale assez fébrile et pauvre en scoring (10 points en premier quart temps.)



Seulement, les joueuses de Moustapha Gaye, lâchées en chemin dès la première mi-temps ne pourront plus jamais recoller au score même si elles ont gagné le 3ème quart temps (Q1 : 19-10, Q2 : 24-21, Q3 : 19- 26 et Q4 : 22- 17.) Petite consolation pour les Lionnes, Cierra Janay Dillard a été désignée meilleure meneuse du tournoi pour son premier Afrobasket.