Filières Agricoles : La DAPSA mise sur une 3ème concertation validée pour des systèmes alimentaires durables, inclusifs et équitables.

C’est l’hôtel King Fahd Palace qui a accueilli ce mardi 06 Juillet, la 3ème conférence de concertation nationale sur les systèmes alimentaires. Une conférence organisée par la Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) et présidée par le Pr Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural.



Ladite conférence consacrée à l’identification des enjeux et défis, entre dans le cadre d’un renforcement des systèmes alimentaires faisant ainsi suite aux deux autres rencontres des 7 et 8 juin 2021 et de la deuxième tenue les 17 et 18 juin 2021 entrant ainsi dans la perspective de l’agenda 2030 axé sur l’atteinte des 17 objectifs de développement durable (ODD).



« L’alimentation au cœur de notre existence »



Cela a été le lieu pour le ministre de l’Agriculture de revenir sur l’impact des deux concertations précédentes et d’énumérer les résultats attendus de cette 3ème concertation.

L’objectif, selon le professeur Moussa Baldé, est d’analyser, d'amender et de valider la feuille de route du Sénégal. Ainsi, à la fin de la 3ème concertation nationale, les résultats attendus sont la feuille de route du Sénégal pour des systèmes alimentaires durables, inclusifs et équitables, validée.