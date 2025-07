Feu Maître Alioune Badara Cissé élevé au grade de Professeur Honoris Causa à titre posthume par l'ISM

Un hommage solennel à titre posthume a été rendu à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Feu Me Alioune Badara Cissé.



Les anciens et actuels élèves de l'ISM, au nom de l'administration et du corps professoral, l'ont élevé ce jour au grade de Professeur Honoris Causa. Cette distinction honorifique salue les loyaux services qu'il a rendus au Sénégal et à l'Afrique.