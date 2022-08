Fête de l’indépendance de l’Indonésie : L’ambassadeur célèbre leurs 77 ans sur le parcours des Almadies, avec la crème du golf sénégalais…

Dans le cadre de la célébration des 77 ans d’indépendance de l’Indonésie (officiellement le 17 août dernier), l'ambassadeur indonésien à Dakar, Dindin Wahyudin, a passé la journée sur le parcours de golf du club des Almadies dirigé par Fatimata Tall Dièye. Une manière pour le diplomate de magnifier la longue et fructueuse coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Indonésie.



L’initiative a d’ailleurs été saluée par le président de la fédération sénégalaise de golf, Baïdy Agne, qui voit là une excellente opportunité pour la promotion de la discipline, la création de conditions favorables à la redynamisation du tourisme et des affaires.



Mais surtout un moyen de mieux former la jeune élite en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 qui verront de jeunes golfeurs sénégalais y prendre part.



La présidente du Golf Club des Almadies, à l’instar du président de la fédération, a réclamé plus de soutien et d’investissement en terme d’infrastructures sportives pour redorer l’image du golf sénégalais.



À la fin de ce mini tournoi de Golf qui a réuni entre le vendredi 26 et le samedi 27 août des jeunes et des golfeurs seniors (seniors et amateurs), des trophées ont été remis aux vainqueurs, dans les différentes catégories. Classé 3ème dans la série numéro 2 des amateurs, l’ambassadeur Dindin a apporté un soutien financier au Golf Club des Almadies...