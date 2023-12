Festival Koom-Koom de Ziguinchor : les lauréats du concours de Poésie Prix Nouha Cissé récompensés, ce samedi

Les lauréats de la 9e Édition du concours de poésie du Prix Nouha Cissé pour la Littérature, ont reçu leurs prix des mains du parrain et de la marraine, ce samedi 16 décembre à la Place Bambaya de Ziguinchor, en présence des organisateurs de l’événement, des inspecteurs académiques de la localité, des encadreurs des élèves, des parents d’élèves et des élèves de plusieurs écoles de la localité.

L'association Goorgorlou Koom-Koom a porté son choix sur l'illustre Professeur Nouha Cissé, Ancien Président du Casa Sport, ancien professeur d'histoire et de Géographie à la retraite au Lycée Djinabo de Ziguinchor. Pour cette édition, le Dr Saly Dabo ainsi que Abdoulaye Racine Senghor ont été désignés respectivement comme marraine et parrain.

Les lauréats ont présenté des productions littéraires poétiques autour du thème : « Lettre à mon peuple ».

Un thème qui n’est pas fortuit puisqu’il interpelle tout un chacun de nous, a souligné M Khalifa Dramé, initiateur du Festival Koom-Koom de Ziguinchor.

Abondant dans le même sens, le Pr Nouha Cissé « souhaite que ce thème soit un prétexte pour les enseignants d’inculper des valeurs à leurs élèves. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. La famille doit reprendre son rôle. Les parents doivent reprendre leur rôle de parents et prendre leurs responsabilités. Si les parents n'éduquent pas les enfants, la rue va s’en charger. Et si la rue s’en charge, vous voyez ce qui se passe actuellement", alerte le Pr Nouha Cissé qui prône un retour aux valeurs cardinales.



Accompagnée de ses parents, l’élève Khadija Diatta, est la lauréate du concours de poésie Nouha Cissé pour l’élémentaire. Elle tient fièrement ses cadeaux et son prix avec l’aide de sa sœur et son père qui est également son encadreur. Elle est élève en classe de CM² à l'école David Carvalho. Mademoiselle Khadija Diatta qui souhaite devenir plus tard « Docteur », a rédigé une lettre adressée aux jeunes de son pays. Dans sa lettre, elle y aborde les sous-thèmes de l’émigration clandestine, la paix, et la non-violence. D’après son père, Mounirou Diatta, sa fille a l’amour de la lecture. « Elle lit beaucoup, c’est ce qui lui a permis de participer à ce concours et de le remporter », lance-t-il fièrement. Un plateau artistique, suivi d’un grand concert est prévu, ce samedi 16 décembre 2023 à la Place Bambaya, au grand bonheur des Ziguinchorois.