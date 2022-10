Fermeture definive de la centrale Bargny-Sendou : Action solidaire internationale et ses partenaires relancent la campagne decoalinize-Senegal.

En partenariat avec le Réseau des Associations pour la Protection de l'Environnement ( Rapen ), Global Greengrants Fund, 350Africa, Action solidaire a tenu un atelier d'échanges et de partage avec les communautés impactées par la centrale Bargny- Sendou, le Jeudi 06 octobre au CNAF de Rufisque dans le cadre de la relance de la campagne decoalonize-Sénégal.



La centrale à charbon de Bargny qui a été rejetée depuis son érection par des populations de Bargny avait démarré en 2018 malgré les contestations des populations, mais fermée l'année suivante ( 2019 ), puis des tentatives pour la redémarrer en 2021, remis en échec par les fortes mobilisations des responsables de la lutte contre ce projet et redressement juridique. Les responsables de la centrale à charbon laissent entendre qu'ils vont redémarrer pendant cinq années avec du charbon. Ce qui semble contradictoire et alarmant aux yeux de ces populations. Dans ce contexte de changement climatique, l’État du Sénégal s'est engagé à ne pas utiliser le charbon.



"Nous sommes aujourd'hui à Rufisque avec les communautés impactées par la centrale à charbon de Bargny avec nos partenaires, nous étions tous dans cette dynamique de campagne contre la centrale à charbon. Ce qui avait fait qu'en 2018 une campagne soit lancée du nom de decoalinize, une campagne qui nous a permis de réaliser beaucoup d'actions pour un seul objectif, la fermeture définitive de la centrale. Il y a eu beaucoup d'évolution de la part des autorités. Mais il faut dire que jusque-là, l'objectif n'est pas encore atteint et entre temps nous avons senti que cet engagement a baissé d'intensité", dira Mamadou Barry, directeur exécutif de l'ONG Action solidaire internationale, avant de préciser qu'il serait intéressant "de rebondir, redynamiser et de relancer cette campagne, parce que la question demeure. La centrale est toujours là en train d'étouffer la ville de Bargny, il est tout à fait normal dans un contexte de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui toute les énergies fossiles sont à banir, donc il est important que cette centrale soit purement et simplement fermée", a-t-il conclu...