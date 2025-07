Fatou Dieye ( Présidente AFSAD)/ « Le Sénégal que nous voulons, se bâtira dans l’action patriotique et non dans l’euphorie »

Présidente de l’AFSAD et de l’Union Internationale Féminine Patriotique, Fatou Dièye alias « Ndiéya » a tenu à livrer sa religion de la situation qui prévaut au Sénégal estimant qu’il faut plus de patriotisme et plus d’ouverture sur l’international. En cela , elle salue , d’une part, la dynamique enclenchée par le Président de la République et son Premier ministre estimant qu’un souffle nouveau a été porté par les deux dirigeants sénégalais :« Une dynamique nouvelle se construit ».



La leader politique, native de Baba Garage, évoquant « cette vision tournée vers la souveraineté, la justice sociale et le développement national » se félicite des récentes visites du tandem Diomaye–Sonko en Afrique, Chine et aux Etats-Unis. « Elles reflètent une volonté assumée de repositionner le Sénégal sur l’échiquier international tout en respectant les valeurs de dignité, d’indépendance et d’intérêt national ».



Pour Mme Dieye, ces actions sont porteuses d’espoir pour la jeunesse, les femmes, les producteurs locaux et l’ensemble des acteurs du développement. À ses yeux, il ne s’agit pas de défendre des individus, mais une méthode, une vision, un cap.



Revendiquant son statut de « militante infatigable du progrès social », Ndiéya rappelle que les femmes sénégalaises sont prêtes à accompagner cette dynamique de transformation: « Non dans l’euphorie, mais dans la lucidité. » Elle prône une révolution du quotidien, une proximité retrouvée entre l’État et son peuple, basée sur des actions concrètes, loin des discours partisans et du vacarme politique.



Dans un ton rassembleur, Fatou Dieye en appelle à l’unité et à l’engagement de tous les citoyens pour bâtir un Sénégal fort, juste et uni: « Debout pour la souveraineté! Ensemble pour un Sénégal fort, juste et uni », dira-t-elle estimant que l’euphorie et les tensions ne seront d’aucune utilité pour ce pays .