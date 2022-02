Fanzone : Les supporters sont restés optimistes sur les chances des Lions face aux Étalons du Burkina.

La fanzone du monument de la Renaissance est entrée dans les habitudes dakaroises lors des matches de Coupe d’Afrique des nations (CAN). L’écran géant, installé par SD Consulting en partenariat avec la RTS, a encore permis aux supporters de se réunir pour assister au match Burkina-Sénégal (1-3).



Ils étaient encore nombreux à venir vibrer autour du football et vivre l'expérience collective de la CAN Cameroun 2021. Les supporters étaient confiants sur l'équipe de Aliou Cissé.