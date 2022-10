Fann Point-E / Convention programme mère-enfant : la mairie prend en charge toutes les femmes en grossesse jusqu'à 42 jours après l'accouchement.

Chose promise, chose réalisée! Le maire de la commune Fann / Point-E, Palla Samb, a tenu sa promesse électorale. Il a procédé à la signature de conventions et au lancement du programme mère - enfant de la Commune. « Il s'agit de prendre à notre compte toutes les charges des femmes en grossesse jusqu'au jour de la naissance du bébé », a-t-il proclamé ce lundi 17 octobre 2022, à la salle de conférence de la mairie.



Le programme mère - enfant a été promis par le Maire lors des élections locales. Selon lui, beaucoup de personnes de la commune ne croyaient pas à la requête. « La mairie de la Commune de Fann / Point-E prend en charge toute femme enceinte du premier jour jusqu'au 42ème jour après l'accouchement, ce qui induira un coût de plus de 98 millions FCFA. Ce programme inclut toute Femme de la Commune, que la femme soit locataire ou non, l'essentiel est qu'elle vive dans la commune... », a déclaré le maire de la commune, Palla Samb.



Il précise que le programme appartient exclusivement aux femmes du Point-E et quartiers riverains. Il appelle en conséquence les délégués de quartier, « Badianu Gokh », les conseillers municipaux, d'avoir plus de rigueur et de surveiller le déroulement du programme.



En guise de rappel, il affirme que le programme mère- enfant leur coûtera 98 millions FCFA. Il compte installer dans les écoles primaires des infirmeries, et prendre en charge tous les élèves jusqu'à la classe de master...



Il terminera par affirmer que depuis 2015, la mairie prend en charge les bacheliers de la Commune de la première jusqu'à Master, par une bourse entière.