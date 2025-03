Falémé – L'armée démantèle un site d'orpaillage clandestin et interpelle 6 orpailleurs

Dans le cadre d’une opération, les unités de la zone militaire n°4 ont démantelé, ce samedi, un site d’orpaillage clandestin aux environs de Tenkoto, sur la Falémé.



Selon un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques (DIRPA), six orpailleurs ont été interpellés et des motos ont été récupérées.



Par la même occasion, les militaires ont saisi une importante quantité de bois illicite lors de leurs patrouilles.