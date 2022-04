Faits divers : le rappeur américain A$AP Rocky, compagnon de Rihanna, arrêté pour une fusillade

Par Le Parisien avec AFP



Le rappeur américain A$AP Rocky, compagnon de Rihanna, a été arrêté mercredi à l’aéroport de Los Angeles, suspecté d’implication dans une fusillade en novembre dernier, a annoncé la police. De son vrai nom Rakim Mayers, le musicien a été interpellé par la police de Los Angeles à la suite d’une « dispute entre deux connaissances », le 6 novembre 2021 à Hollywood, dans laquelle « le suspect a tiré avec une arme de poing sur la victime. »



Âgé de 33 ans, A$AP Rocky a été arrêté, selon le site d’information TMZ, à sa descente d’un jet privé en provenance de la Barbade, d’où est originaire sa compagne la chanteuse Rihanna, avec qui il attend un enfant. La victime du ou des coups de feu de novembre dernier n’a pas été nommée par la police et souffre de légères blessures. Le suspect, parti aux côtés de deux autres hommes, a plus tard été identifié comme Rakim Mayers.



Trois ou quatre tirs



La victime a affirmé que Mayers lui avait tiré dessus trois à quatre fois et pensait qu’une des balles avait effleuré sa main gauche, selon les rapports de police, précise le journal NBC Los Angeles.



L’avocat de ce dernier n’a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l’AFP. La relation entre le rappeur et Rihanna, immense star à l’origine des tubes « Diamonds » et « Umbrella » mais aussi entrepreneuse dans la mode et les cosmétiques, avait été confirmée l’an passé après des années de rumeurs persistantes.



Rihanna est « l’amour de ma vie » et « la bonne », avait confié le chanteur au magazine GQ en mai 2021. À$AP Rocky avait été condamné en août 2019 à de la prison avec sursis pour violences après une rixe de rue à Stockholm.