Face à face au Parc des Princes : Bombardier et Tapha Tine à Paris le 19 novembre prochain…

Bombardier et Tapha Tine auront l’honneur de réaliser leur prochain face to face dans l’antre du Paris Saint Germain, renseigne le quotidien Record de ce lundi.



Ce face à face très attendu est prévu le 19 novembre prochain, à l’occasion du Forum de Paris qui aura pour thème : «l’inclusion économique de la diaspora dans le processus de développement du Sénégal», précisent nos confrères.



Pour cette revanche entre le B52 de Mbour et le géant du Baol, le sponsor majeur de cette revanche, Éric Favre, avait promis lors de la présentation des lutteurs le 6 novembre passé à l’hôtel Savana, des face-à-face en France, à Dubaï et en Afrique.



Ce combat matérialisé le jeudi 18 août 2022 aura lieu le 12 février 2023, à l’Arène nationale de Pikine (Dakar.)