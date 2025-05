FOSCO et dérives vestimentaires : Ce que préconise l’Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal (AEEMS)

L’Association des Élèves et Étudiants Musulmans du Sénégal (AEEMS) exprime sa préoccupation face aux dérives constatées lors des FOSCO dans les établissements scolaires. En effet, depuis quelques jours, des vidéos circulant sur les réseaux montrent un comportement dégradant, notamment des jeunes filles en tenues indécentes, participant à des danses exhibitionnistes, jugées contraires aux valeurs socio-éducatives qui doivent être véhiculées au sein des établissements scolaires.



L’AEEMS estime que les activités des gouvernements scolaires, qui étaient des moments de détente, de célébration de l’excellence, de révélation de talents et de collégialité, sont devenues « des moments d’expression de la vulgarité sous le sceau de l’inconscience ». Elle rappelle que l’école, en tant que pilier fondamental dans l’enseignement du savoir-faire et du savoir-être des générations qui portent les destinées d’une nation, doit rester un puissant outil de transmission de nos valeurs citoyennes, culturelles et religieuses. Sous ce rapport, elle déplore une « décadence morale » et appelle ainsi le Ministère de l’Éducation nationale à renforcer l’enseignement de l’éducation civique et à intégrer davantage l’éducation religieuse dans les programmes scolaires.



En outre, pour remédier à cette situation, l’AEEMS attire l’attention des parents sur la nécessité de renforcer la surveillance et l’éducation des enfants, celle du gouvernement sur le contrôle et la restriction de l’accès aux plateformes qui propagent des contenus immoraux, et celle des autorités académiques sur l’importance de réviser les programmes socio-culturels en les adaptant à nos valeurs intrinsèques, sous l’encadrement strict des enseignants et administrateurs scolaires.