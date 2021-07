FONGIP : Thérèse Faye Diouf entend une inclusion du personnel pour une gouvernance transparente.

La directrice générale du Fongip a présidé ce Jeudi 08 Juillet un atelier Team Building qui entre dans le cadre de l’intégration du personnel de cette institution dans le partage du cadre d’orientation stratégique et d’échanges sur les programmes en cours, notamment celui dédié à la relance économique.



Une occasion pour Thérèse Faye Diouf de revenir sur les tenants de cet atelier qui prône un dialogue inclusif qui permettra à chaque agent à terme de cet atelier, de se sentir impliqué dans les programmes du FONGIP.



Cet atelier selon la directrice de ladite institution, va permettre de faire le point sur les activités réalisées et celles à planifier pour le reste de l’année, mais aussi de procéder à une revue du document de procédure sociale afin de proposer des solutions visant l’amélioration et l’atteinte des objectifs assignées au FONGIP pour une gouvernance performante et transparente.