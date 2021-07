FNR : le Parti Républicain pour le Progrès annonce son adhésion

Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP / Disso Ak Askan Wi) a annoncé dans une note qui nous a été transmise, son adhésion au Front de Résistance Nationale. Le PRP dirigé par Déthié Fall se réclame parti d’opposition fortement impliqué dans la défense et la préservation des acquis démocratiques de notre pays arrachés après moult luttes et d’âpres combats.

Aussi montre t-elle son inquiétude grandissante, renseigne le document face aux dérives de tous ordres du pouvoir de Macky Sall qui se manifestent par le non-respect du calendrier électoral, la persécution des opposants, l’instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes, son manque d’attention aux souffrances du peuple sénégalais, sa subite folie présidentielle traduite par son goût injustifié à des dépenses de prestige, entre autres, nous pousse à nous joindre à toute forme de lutte et à être au-devant de tous les combats pour le respect des principes républicains, pour la restauration de l’État de droit au Sénégal et pour une meilleure prise en charge des préoccupations de nos compatriotes…

À cet égard, partageant totalement les préoccupations du FRN quant à la situation actuelle de notre pays, le PRP a décidé d’adhérer à la plateforme et de se joindre à toutes les initiatives qui seront prises afin de redorer l’image de la démocratie sénégalaise fortement entachée par les pratiques peu orthodoxes du pouvoir de Macky Sall.