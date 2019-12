FIN DE CARRIÈRE POLITIQUE ? / Me Madické Niang donne sa décision vendredi au Khalife Général des Mourides.

Me Madické Niang se prononcera officiellement demain vendredi, sur la décision qu'il a prise par rapport à la suggestion à lui faite par le Khalife Général des Mourides, consistant à mettre un terme à sa carrière politique. En effet, nos sources l'annoncent dans la cité religieuse pour une rencontre avec le Patriarche de Darou Miname et pour une ultime déclaration politique.



Me Madické Niang était invité, pour mémoire, par le Khalife Général des Mourides le 27 novembre 2019 à "se muer en homme du peuple" au détriment de son "statut de chef de parti" et surtout au profit de sa nature de " "disciple mouride tour court." L'entretien entre le chef religieux et l'ancien candidat à la dernière présidentielle avait eu lieu à Darou Salam Typ, alors que ce dernier était venu lui rendre compte de ses retrouvailles souhaitées avec le Président Abdoulaye Wade.



Au moment où ces lignes sont écrites, l'avocat a déjà informé ses proches de sa décision et celle-ci serait de quitter la scène politique. Affaire à suivre...