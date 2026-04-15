Sablux, la plateforme immobilière panafricaine frappe à nouveau un grand coup !

Leader ouest-africain de l'immobilier, le groupe entre dans l'espace anglophone et confirme son statut de plateforme panafricaine


Sablux, la plateforme immobilière panafricaine frappe à nouveau un grand coup !
Banjul, avril 2026

Il y a des expansions qui font date. L'arrivée de Sablux Group en Gambie en est une.

En s'implantant dans ce pays anglophone enclavé au cœur du Sénégal, le groupe immobilier panafricain ne franchit pas seulement une frontière géographique — il franchit une frontière symbolique. S’inscrivant parmi les acteurs immobiliers francophones d’Afrique de l’Ouest présents en Gambie, Sablux amorce une nouvelle étape de son développement continental, portée par une vision claire et ambitieuse : accompagner la transformation urbaine de l’Afrique, un marché à la fois.

Sablux, la plateforme immobilière panafricaine frappe à nouveau un grand coup !
Un marché en plein éveil, une opportunité stratégique

Le secteur immobilier gambien, encore en structuration, présente un potentiel considérable : urbanisation rapide, demande croissante en logements, offre encore largement insuffisante et peu formalisée. Dans les principales zones urbaines — Capepoint, Tujereng, Brufut, Fajara et Bijilo — la pression sur le logement et les espaces à usage mixte s'intensifie, dans un contexte où l'offre formelle reste limitée.

C'est exactement le type de contexte dans lequel Sablux a bâti sa réputation depuis 17 ans. Le groupe entend y introduire des standards de qualité, des projets adaptés aux réalités locales et une approche structurée dans un marché encore largement informel.
 
Une logique d'expansion qui ne doit rien au hasard

Fondé en 2009 au Sénégal, Sablux Group compte aujourd'hui plus de 100 programmes immobiliers lancés et 58 projets livrés à travers la sous-région, avec des filiales implantées en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin — lancé il y a tout juste quelques semaines — et très prochainement au Mali. La Gambie devient la sixième destination internationale du groupe.
Mais au-delà de la géographie, c'est la singularité du marché gambien qui a retenu l'attention du groupe. Pays anglophone au sein d'un espace majoritairement francophone, la Gambie occupe une position stratégique à l'interface de deux sphères culturelles et économiques. Pour un groupe aux ambitions véritablement panafricaines, c'est précisément ce qui en fait un marché de référence.

Sablux, la plateforme immobilière panafricaine frappe à nouveau un grand coup !
« La frontière entre le Sénégal et la Gambie n'est qu'une ligne sur une carte. Elle n'a jamais existé dans nos esprits ni dans nos cœurs. »
— M. Amadou Lamine Ndiaye, Président du Conseil d'Administration, Sablux Group


Construire des communautés, pas seulement des immeubles

Depuis sa création, Sablux Group s'est distingué par une approche qui va au-delà de la pierre. Cette vision guide aujourd'hui le développement gambien du groupe : contribuer à la structuration durable du marché, créer des espaces urbains modernes et durables, et répondre aux besoins réels des populations.

Sablux, la plateforme immobilière panafricaine frappe à nouveau un grand coup !
« Lorsque nous avons fondé Sablux, nous avions une ambition : construire bien plus que des maisons, créer de véritables lieux de vie. Bien plus que des structures, faire émerger des communautés. »
— M. Amadou Lamine Ndiaye, Président du Conseil d'Administration, Sablux Group


Une dynamique continentale portée par un partenariat d'exception

L'expansion en Gambie intervient dans le sillage direct du lancement au Bénin du 100ème programme immobilier du groupe et de la signature d'une alliance stratégique inédite avec le Groupe SUNU — présent dans 17 pays d'Afrique subsaharienne — et Excellis Invest Group. Cette triple alliance, réunissant expertise immobilière, puissance assurantielle et capacité de structuration financière, constitue le socle sur lequel Sablux entend accélérer son développement continental.
   
« Nous ne lançons pas seulement une filiale. Nous contribuons à bâtir l'avenir de ce continent. »
 
Dans un secteur où les défis restent immenses — plus de 50 millions de logements manquants en Afrique subsaharienne — Sablux Group choisit l'action. Et la Gambie n'est qu'un début.

 


Sablux, la plateforme immobilière panafricaine frappe à nouveau un grand coup !


Mercredi 15 Avril 2026
Dakaractu



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