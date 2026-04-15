Sablux, la plateforme immobilière panafricaine frappe à nouveau un grand coup !

Un marché en plein éveil, une opportunité stratégique



Le secteur immobilier gambien, encore en structuration, présente un potentiel considérable : urbanisation rapide, demande croissante en logements, offre encore largement insuffisante et peu formalisée. Dans les principales zones urbaines — Capepoint, Tujereng, Brufut, Fajara et Bijilo — la pression sur le logement et les espaces à usage mixte s'intensifie, dans un contexte où l'offre formelle reste limitée.



C'est exactement le type de contexte dans lequel Sablux a bâti sa réputation depuis 17 ans. Le groupe entend y introduire des standards de qualité, des projets adaptés aux réalités locales et une approche structurée dans un marché encore largement informel.



Une logique d'expansion qui ne doit rien au hasard



Fondé en 2009 au Sénégal, Sablux Group compte aujourd'hui plus de 100 programmes immobiliers lancés et 58 projets livrés à travers la sous-région, avec des filiales implantées en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin — lancé il y a tout juste quelques semaines — et très prochainement au Mali. La Gambie devient la sixième destination internationale du groupe.

Mais au-delà de la géographie, c'est la singularité du marché gambien qui a retenu l'attention du groupe. Pays anglophone au sein d'un espace majoritairement francophone, la Gambie occupe une position stratégique à l'interface de deux sphères culturelles et économiques. Pour un groupe aux ambitions véritablement panafricaines, c'est précisément ce qui en fait un marché de référence.