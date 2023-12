FIFA The Best 2023 : Les trois finalistes sont connus…

Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé formaient dans l’ordre, le podium du demier Ballon d'Or 2023. L’Argentin, le Norvegien et le Français sont aussi les trois finalistes pour le trophée FIFA The Best récompensant le meilleur joueur de la saison 2022/2023.



Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en Football masculin sur une période s'étalant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023, précise la FIFA. Ce qui n'inclut donc pas la Coupe du monde 2022 remportée par Messi avec l'Argentine.



De quoi amoindrir les chances de Messi qui avait sauvé sa saison en remportant le mondial avec l’Albiceleste. En revanche, Haaland a raflé avec Manchester City la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup durant cette période. Le nom du gagnant sera dévoilé le 15 janvier 2024.



Mouhamadou Moustapha GAYE