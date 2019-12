FIDAK 2019 : L’ADIE met l’accent sur le Smart Sénégal et offre du wifi gratuit

L'Agence De l'Informatique de l'Etat (ADIE), partenaire du CICES, offre durant toute la 28ème édition de la FIDAK, une connexion wifi très haut débit. L’ADIE qui a raccordé le CICES à son réseau de fibre optique, a installé des « Access Point » (AP) dans différents pavillons pour permettre aux exposants d’avoir un accès permanent à la connectivité et de travailler dans d’excellentes conditions. Le wifi est également accessible pour les milliers de visiteurs de la FIDAK. En outre, l’ADIE assure la connectivité pour le fonctionnement de tous les guichets pour la vente des tickets d’entrée.



La FIDAK qui se déroule cette année du 5 au 22 décembre, est aussi et surtout un moment d’échanges, de sensibilisation et de communication pour les participants. Ainsi, outre la connectivité qui est offerte, l’ADIE profite de la FIDAK pour se rapprocher davantage du grand public. L’Agence invite toutes les personnes et structures publiques ou privées intéressées par ses missions et activités, à faire un tour à son stand situé au pavillon Sénégal. Sur place, les équipes répondront à leurs différentes questions et leur apporteront conseil et assistance.



Cette année, l’ADIE fait un focus sur le programme Smart Sénégal avec ses cinq composantes que sont Safe City, Smart Education, Smart Territoires, Smart Wifi et Câble sous-marin. Toutes les informations sur le programme sont disponibles sur le site www.smartsenegal.gouv.sn .