FASTEF : Le Président Macky Sall insiste sur le recrutement et la formation des enseignants.

Au cours de sa communication lors du conseil des ministres d'hier, le président de la République a manifesté sa volonté d'utiliser le Fast-Track dans l'enseignement supérieur.



Pour la faculté des sciences et technologique de l'éducation et de la formation (FASTEF), des efforts seront menés dans le sens du recrutement des enseignants, mais surtout de leur formation pour avoir un enseignement de qualité dans l'enseignement supérieur.



Le chef de l'État a instruit le ministre de l'enseignement supérieur sur la formation des enseignants à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Education et de la Formation (FASTEF) et dans les écoles dédiées. Il a ensuite demandé aux Ministres en charge de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, de la Fonction Publique et des Finances, d’engager les diligences appropriées à une planification stratégique des recrutements et à la programmation optimale des formations des enseignants à la FASTEF et dans les différentes écoles et instituts concernés.