FAIBLESSES DE L'APR À TOUBA - Docteur Sylla et El Hadj Dia proposent les antidotes en perspective de 2019

Dans une rencontre nocturne organisée hier à Touba Garage-Dahra Djoloff, le Docteur Alioune Sylla et El Hadj Dia, tous deux responsables politiques Apéristes dans le Baol ont, sans complaisance, fait le diagnostic de l'Apr de Touba et identifié les principales causes qui font que leur formation politique et son leader sombrent à toutes les élections depuis 2012 dans la cité religieuse.



Visiblement engagés à renverser la tendance en 2019, El Hadj Dia estimera que '' rien ne pourra être acquis sans une bonne communication autour des réalisations du Président Sall en milieu Mouride et surtout dans la cité religieuse de Touba ''. Il trouvera aussi urgent le renforcement du leadership local autour de Docteur Alioune Sylla qui, selon lui, est un homme de consensus. ''



Pour sa part, le Docteur Alioune Sylla, qui s'est beaucoup réjoui de la visite de son camarade, préférera aller droit au but. '' Pour lui, tant que la guéguerre entre responsables Apéristes est de mise , rien de concret ne se fera. '' Aux dernières législatives, des membres de l'Apr ont voté contre l'Apr. Comment pouvons-nous gagner dans ces conditions ? En politique, c'est dommage mais tout ce qui se fait sans moi est fait contre moi. Nous avons besoin de voguer dans le même sens. Je suis prêt à jouer ce rôle de rassembleur et je m'y attellerai... ''