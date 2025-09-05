Exigence de visa de transit en Équateur : le Sénégal parmi les 45 pays concernés


Le 1ᵉʳ septembre 2025, l’Équateur a mis en place une nouvelle exigence migratoire : les ressortissants de 45 pays doivent désormais obtenir une Visa de Visitante Temporal de Transeúnte pour entrer sur le territoire.

 

Cette mesure a été annoncée par le ministère équatorien des Relations extérieures et de la Mobilité humaine. Elle découle de la réforme de la Loi organique de Mobilité humaine et s’inscrit dans une stratégie de sécurité nationale et de gestion des flux migratoires.

 

Le Sénégal fait partie de la longue liste des pays concernés par cette mesure : il s’agit de l’Afghanistan,l’Albanie, l’Angola, le Bangladesh, le Cameroun, la Chine, le Congo, la Corée du Nord, la Côte d’Ivoire, le Cuba, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Haïti, l’Inde, l’Irak, l’Iran, le Kenya, le Kirghizstan, la Libye, le Mali, la Mauritanie, Myanmar, le Népal, le Nigeria, l’Ouzbékistan, le Pakistan, les Philippines, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone, le Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Sri Lanka, la Syrie, le Tadjikistan, le Tchad, le Venezuela, le Vietnam et le Yémen.

 

Dans leur communiqué officiel, les autorités équatoriennes expliquent que « la mise en œuvre de cette mesure vise à renforcer la sécurité de l’État et le contrôle migratoire ».

Vendredi 5 Septembre 2025
