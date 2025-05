Etats-Unis et Chine ramènent leurs droits de douane à respectivement 30% et 10% (Représentant au commerce)

Les Etats-Unis et la Chine vont ramener leurs droits de douane punitifs réciproquement à 30% pour les produits chinois importés en Amérique et 10% pour les produits américains importés en Chine, a expliqué lundi le réprésentant américain au Commerce Jamieson Greer à Genève.



Après des mois de guerre commerciale et deux jours de négociations ce week-end à Genève, les deux parties ont abaissé leurs droits de douane de 115 points de pourcentage pour une période de 90 jours, pendant la poursuite des tractations, ont expliqué M. Greer et le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent.