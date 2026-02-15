UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO )


UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO )
L’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a publié samedi un communiqué dénonçant vigoureusement la décision du Conseil académique de suspendre les amicales d’étudiants. Dans ce document, l’organisation étudiante, qui se présente comme « la seule structure légalement chargée de la défense des étudiants de ladite Faculté » selon le décret n°68-860 du 24 juillet 1968, indique que cette suspension de décision est « illégale, arbitraire, injustifiée et attentatoire à la liberté d’organisation des étudiants ».
 
L’Amicale dénonce notamment l’utilisation du terme « attaque des FDS » pour qualifier les événements survenus sur le campus, affirmant que les preuves vidéo circulant contredisent cette version et démontrent plutôt une « attaque » contre les étudiants. Plus troublant encore, l’autopsie réalisée par des professionnels de santé assermentés aurait révélé l’existence de « polytraumatismes graves » subis par Abdoulaye Bâ, alimentant les interrogations sur les circonstances exactes de son décès et renforçant l’exigence de vérité, de justice et de responsabilité.
 
Face à cette situation de crise, l’Amicale balaie d’un revers de main la décision du Conseil académique de poursuivre immédiatement les activités pédagogiques. Une telle décision, prise sans mesure d’apaisement ni prise en compte de l’état de choc et de deuil que traverse la communauté universitaire, apparaît comme une tentative inacceptable de banaliser les événements et d’effacer la mémoire de leur camarade tragiquement disparu. L’organisation formule ainsi plusieurs exigences notamment la suspension de toute activité pédagogique tant que la transparence ne sera pas faite sur l’enquête, la libération immédiate de tous les étudiants arrêtés par les forces de l’ordre et la prise en charge des victimes à tous les niveaux, le suivi des réformes promises par les autorités et le paiement intégral des arriérés de bourses, ainsi que l’ouverture du campus social. 
 
Dans ces circonstances exceptionnelles, l’Amicale invite solennellement le Président de la République à engager un dialogue direct avec les étudiants. « La reprise précipitée des enseignements ne saurait se faire sans vérité, sans justice et sans garanties réelles de sécurité pour les étudiants », insiste l’organisation dans son communiqué signé par le président Cheikh Atab Sagna. L’Amicale réaffirme ainsi sa détermination à défendre les droits, la dignité et la sécurité des étudiants de la FMPO, marquant une opposition frontale avec les autorités académiques dans cette crise qui secoue l’université sénégalaise.
Autres articles
Dimanche 15 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS)

« Le campus universitaire est devenu le théâtre d’une intifada entretenue par le gouvernement » (TAS) - 16/02/2026

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : la collecte de fonds atteint 40 millions de FCFA - 16/02/2026

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes

APR Mbacké- Omar Ndiaye Angloma dézingue Diomaye et Sonko lors du lancement officiel de la vente des cartes - 16/02/2026

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton

UGB-Crise universitaire : la CESL décrète 72 heures de « journées sans ticket » et hausse le ton - 16/02/2026

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB)

Incendie au ministère des Finances : « La situation sous contrôle, aucune victime enregistrée » (MFB) - 16/02/2026

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé

Étudiants en garde à vue : « Leur libération doit être imminente », réclame le Pr Amsatou Sow Sidibé - 16/02/2026

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars

Affaire pape cheikh diallo : la cavale Du « 13e homme »Ibrahima Magib Seck stoppée dans les tribunes de L’institut Diambars - 16/02/2026

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles

Nestlé Sénégal réaffirme la sécurité de ses laits infantiles - 16/02/2026

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence

SG de l’ONU : La candidature de Macky Sall sera traitée en visioconférence - 16/02/2026

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente »

Incidents à l’UCAD : Le MEER national dénonce une « répression policière violente » - 15/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA

Candidature de Macky Sall à l’ONU : Le Sénégal dans l’embarras face à l’UA - 15/02/2026

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! »

Alioune Tine sur la réaction des médecins contre le communiqué du parquet : « C’est une catastrophe pour l’image de la justice! » - 15/02/2026

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS

Panel sur la géopolitique de l’eau : Aminata Touré met en avant le modèle de l’OMVS - 15/02/2026

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya

Armée : Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestin dans le département de Saraya - 15/02/2026

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba)

[ Hommage] Mister Georges, mon cher ami ( Par Ousmane Gandhy Ba) - 15/02/2026

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens

Ndiaganiao : Georges Déthié Diop repose désormais auprès des siens - 15/02/2026

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures…

Salon international du livre de Kolda (SALIKO) : Le Fouladou capitale des lettres, des arts, des cultures… - 15/02/2026

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices »

AFP / Ndèye Maguette Lô sonne la mobilisation des femmes pour la reconquête du pouvoir : « Nous ne sommes pas téléspectatrices, mais actrices » - 15/02/2026

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir »

Rencontre des femmes de l’AFP : Mbaye Dione appelle à faire bloc derrière Ndeye Maguette Lô pour « la reconquête du pouvoir » - 15/02/2026

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel

Mbour: La police effectue une saisie de 134 kg de chanvre indien à Ndioukh Fissel - 14/02/2026

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur

Autopsie suite au décès d’Abdoulaye BA : Le COMES rejette le communiqué du procureur - 14/02/2026

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises

Déficit de techniciens-comptables au Sénégal : Seuls 300 experts pour 400 000 entreprises - 14/02/2026

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans

URAC: Talla Dieng reconduit pour trois ans - 14/02/2026

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires

AG de l’URAC : Talla Dieng dresse un bilan positif et appelle à moderniser le cadre juridique des radios communautaires - 14/02/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France

Attaque de l'aéroport de Niamey: le chef de la junte nigérienne s'en prend de nouveau à la France - 14/02/2026

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés

Kaolack: Un gang spécialisé dans le vol de bétail démantelé à Nioro, 8 béliers récupérés - 14/02/2026

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès

Thiès: interpellation d’un prédateur sexuel et saisie de drogues de synthèse par le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès - 14/02/2026

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre

Violences à l'UCAD : Le Collectif des étudiants dédouane ses membres et interpelle sur la responsabilité des forces de l’ordre - 14/02/2026

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie

Enquête dans l'affaire Abdoulaye Ba : le Forum du Justiciable demande le dessaisissement de la police au profit de la gendarmerie - 14/02/2026

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République)

Mort de l’Etudiant Abdoulaye Bâ: « L’autopsie ne confirme pas à ce stade, les allégations de violences » ( Procureur de la République) - 14/02/2026

RSS Syndication