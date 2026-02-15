UCAD - « Aucune activité pédagogique à l'absence d’enquête rigoureuse sur les violences et la mort d'Abdoulaye Bâ » ( Amicale FMPO )

L’Amicale des étudiants de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a publié samedi un communiqué dénonçant vigoureusement la décision du Conseil académique de suspendre les amicales d’étudiants. Dans ce document, l’organisation étudiante, qui se présente comme « la seule structure légalement chargée de la défense des étudiants de ladite Faculté » selon le décret n°68-860 du 24 juillet 1968, indique que cette suspension de décision est « illégale, arbitraire, injustifiée et attentatoire à la liberté d’organisation des étudiants ».



L’Amicale dénonce notamment l’utilisation du terme « attaque des FDS » pour qualifier les événements survenus sur le campus, affirmant que les preuves vidéo circulant contredisent cette version et démontrent plutôt une « attaque » contre les étudiants. Plus troublant encore, l’autopsie réalisée par des professionnels de santé assermentés aurait révélé l’existence de « polytraumatismes graves » subis par Abdoulaye Bâ, alimentant les interrogations sur les circonstances exactes de son décès et renforçant l’exigence de vérité, de justice et de responsabilité.



Face à cette situation de crise, l’Amicale balaie d’un revers de main la décision du Conseil académique de poursuivre immédiatement les activités pédagogiques. Une telle décision, prise sans mesure d’apaisement ni prise en compte de l’état de choc et de deuil que traverse la communauté universitaire, apparaît comme une tentative inacceptable de banaliser les événements et d’effacer la mémoire de leur camarade tragiquement disparu. L’organisation formule ainsi plusieurs exigences notamment la suspension de toute activité pédagogique tant que la transparence ne sera pas faite sur l’enquête, la libération immédiate de tous les étudiants arrêtés par les forces de l’ordre et la prise en charge des victimes à tous les niveaux, le suivi des réformes promises par les autorités et le paiement intégral des arriérés de bourses, ainsi que l’ouverture du campus social.



Dans ces circonstances exceptionnelles, l’Amicale invite solennellement le Président de la République à engager un dialogue direct avec les étudiants. « La reprise précipitée des enseignements ne saurait se faire sans vérité, sans justice et sans garanties réelles de sécurité pour les étudiants », insiste l’organisation dans son communiqué signé par le président Cheikh Atab Sagna. L’Amicale réaffirme ainsi sa détermination à défendre les droits, la dignité et la sécurité des étudiants de la FMPO, marquant une opposition frontale avec les autorités académiques dans cette crise qui secoue l’université sénégalaise.