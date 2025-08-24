Erratum - FADP 2025 : le texte précédemment publié est le contenu de l’avant-projet du décret en gestation

Suite à la publication d'un texte sur un nouveau décret du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), des sources du ministère de la Communication ont tenu à apporter une clarification.

Un "avant-projet" pour une base de discussion

Le texte précédemment publié est en réalité un « avant-projet de décret », qui sera discuté les lundi 25 et mardi 26 août avec les acteurs des médias.

Selon ces mêmes sources, il s'agit d'un "draft qui n’est pas encore définitif et qui constituera la base de discussion" avant d'être soumis au président de la République pour signature.



