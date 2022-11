Équipe nationale : Séance d'entraînement à huis clos pour les Lions à 48h du match contre le Qatar…

Pour bien préparer leur rencontre décisive contre le Qatar ce vendredi à 13h00 en temps universel, les Lions se sont entraînés à huis clos, ce mercredi après-midi. Comme il est de coutume, Aliou Cissé et son groupe ont préféré prendre au moins un jour pour s’enfermer dans la tanière et parachever leur préparation sous la supervision du coach principal, Aliou Cissé.

Ce dernier, qui avait en partie reconnu sa part de responsabilité, à la suite de la défaite du Sénégal 2-0 contre la Hollande, va certainement revoir sa copie. Pour se relancer dans le groupe A, El Tactico qui n’est pas encore dos au mur, devra aussi trouver un moyen de remplacer ses joueurs blessés et ou incertains…