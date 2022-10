Équipe nationale : Entre le retour de Sabaly, la grande forme de Formose et Noah Fadiga buteur… Le couloir droit bouillonne !

Absent lors du dernier regroupement des Lions à Orléans (France) et donc des matchs amicaux joués contre la Bolivie (2-0) et face à l’Iran (1-1), Youssouph Sabaly est de retour aux affaires ! Le titulaire habituel de l’équipe nationale, a vu son début de saison en Liga fortement perturbée par des blessures à répétition (4 matches joués.)



Aligné face à Almeria ce dimanche, en championnat, Sabaly a joué l’intégralité de la rencontre avec une bonne activité dans son couloir droit. Rassurant. Dans ce dernier virage, en route vers le mondial 2022, le sélectionneur Aliou Cissé aura besoin de ce tôlier de sa défense, incontournable dans le onze de départ des Lions.



Pourtant au même moment à Amiens, en Ligue 2 française, un certain Formose Mendy (21 ans) dévoile de jour en jour ses talents de solide défenseur malgré son jeune âge. Récemment désigné meilleur joueur du mois de septembre par les supporters d’Amiens avec 70% des votes, le néo international sénégalais fait son trou sans grand bruit (13 matches, 1 but.)



Une éclosion qui arrive au bon moment, à quelques semaines de la publication de la liste des joueurs qui iront au mondial 2022. Convoqué lors de la dernière fenêtre FIFA, pour les besoins des rencontres amicales contre L’Iran et la Bolivie, l’ancien joueur de Darou Salam tient le bon bout…



Par contre, son autre concurrent au poste de latéral droit, Noah Fadiga, n’avait pas eu la même chance. En effet, victime d’une légère commotion cérébrale lors d’un match de Ligue 1 avec Brest, il n’a pas pu honorer sa première convocation avec la sélection nationale A. Ce n’est que partie remise ! Ou du moins c’est tout le mal qu’on va souhaiter au fils de l’ancien gaucher magique, Khalilou Fadiga.



Car, il est évident que toutes les places valent cher et que la concurrence sera extrêmement rude dans le couloir droit des Lions qui bouillonne en ce moment. Comme pour marquer les esprits et valider sa belle entame de saison, Noah Fadiga a marqué son premier but de la saison contre Nantes… De quoi donner des cheveux blancs à Aliou Cissé !