Équipe nationale : Édouard Mendy, le retour en grâce du « mur » sénégalais

Le gardien de but de l'équipe nationale sénégalaise, fait un retour remarquable lors de cette Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Au cours du dernier match du groupe C, qui opposait le Sénégal à la Guinée, Mendy a ajouté une autre performance impressionnante à son palmarès. En effet, son gros arrêt sorti en fin de partie pour éviter la réduction du score, a été déterminant ! À 31 ans, il a ainsi disputé son 10e match en Coupe d'Afrique, réalisant un total de six (6) clean sheets, c'est-à-dire qu'il a réussi à garder sa cage inviolée à six reprises !



En 10 matches de CAN, Mendy n'a encaissé que 4 buts, ce qui démontre sa grande efficacité et sa fiabilité en tant que dernier rempart de l'équipe sénégalaise. Depuis ses débuts avec la sélection nationale le 17 novembre 2018, il a totalisé 35 sélections. Mendy a su gagner la confiance de ses coéquipiers et des fans grâce à ses performances solides et constantes sur le terrain.



Son retour en grâce est d'autant plus remarquable compte tenu de son parcours. Avant de rejoindre l'équipe nationale sénégalaise, Mendy a dû faire face à de nombreux défis et à des moments difficiles. Cependant, il a su surmonter les obstacles et a fait preuve d'une détermination impressionnante pour atteindre le niveau où il se trouve aujourd'hui. La présence d'Édouard Mendy dans les cages a été un facteur clé du succès de l'équipe nationale sénégalaise lors de la dernière CAN. Il aura un rôle décisif cette année pour la reconquête du titre lui qui fait partie des héros de la finale remportée en 2022.