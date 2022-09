Équipe nationale : Aliou Cissé ouvre les portes de la tanière à six nouveaux joueurs…

« On me reproche souvent de ne pas ouvrir la tanière, mais cette fois-ci je l’ai fait », a répondu Aliou Cissé ce vendredi à l’occasion de la publication de sa liste de 29 joueurs convoqués pour les deux matches amicaux contre la Bolivie et l’Iran les 24 et 27 septembre prochain.



À quelques mois de la coupe du monde Qatar 2022 (20 novembre au 18 décembre) « El tactico » a jugé utile de faire appel à de jeunes Lions pour renforcer la tanière et préparer plus sereinement le mondial qui se profile.



Avec le retour du gaucher du Torino, Demba Seck, qui avait été appelé le 27 mai 2022 (éliminatoires CAN 2022) contre le Bénin et le Rwanda, il faut compter au moins sept (7) nouvelles têtes qui vont grossir les rangs des champions d’Afrique 2022.



Parmi eux, le très bon Pathé Ciss (Rayo Vallecano) qui, à force de briller en Liga a fini par taper à la porte de la sélection A au moment où son frère aîné, Saliou Ciss, sans club depuis des mois, a été zappé par Aliou Cissé.



Dans cette liste de 29, le nom de Fadiga, Noah plus précisément a dû rendre nostalgique les fans de Khalilou Fadiga qui voient arriver le fils du gaucher en sélection. En club cette saison à Brest (L1), Noah qui présente toutes les qualités d’un latéral droit moderne, est une très bonne pioche pour le Sénégal.



L'arrivée de Nicolas Jackson, l’ailier droit virevoltant de Villarreal ou encore celle de la « flèche » sur le couloir gauche de l’As Monaco, Ismaël Jakobs devrait considérablement booster l’attaque sénégalaise. Dans cet élan de renouveau, le coach Cissé n’a donc pas oublié de renforcer sa défense où Formose Mendy et Moussa Niakhaté viennent en appoint.



La petite surprise de cette liste est assurément Mory Diaw (29 ans, 1m97), presque inconnu au bataillon, le pensionnaire de Clermont Foot (L1 française) découvre la sélection A de manière inespérée. L’ex pensionnaire du PSG devrait se contenter d’un statut de doublure derrière Edu et Cie.