CAN 2025 : Augustin Senghor fustige une décision « trop mal pour le football africain »

La décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer le titre de champion d’Afrique au Sénégal pour l’attribuer au Maroc sur tapis vert (3-0) continue de susciter de vives réactions. Parmi les premières voix à s’élever, celle d’Augustin Senghor ancien président de la Fédération sénégalaise de football et membre du comité exécutif de la CAF.Dans une sortie particulièrement virulente, le dirigeant sénégalais a dénoncé une décision qu’il considère comme une entorse aux règles du jeu. Selon lui, l’instance continentale s’est « substituée à l’arbitre de la finale en violation des lois du jeu », remettant ainsi en cause le déroulement sportif de la rencontre.Augustin Senghor ne s’est pas arrêté là. Il a également contesté la légitimité du verdict rendu, affirmant que « l’Afrique et le monde sauront reconnaître les véritables champions ». Une déclaration forte qui traduit sa conviction que le Sénégal reste, malgré tout, le vainqueur moral de cette CAN 2026.Dans un ton ferme, il a conclu que « le Sénégal gardera son trophée quoi qu’il arrive », qualifiant cette situation de « trop mal pour le football africain ». Une prise de position qui illustre les tensions grandissantes autour de cette affaire.Alors que la polémique enfle, la réaction officielle de la Fédération sénégalaise de football est désormais très attendue, dans un contexte marqué par l’indignation et les interrogations sur la crédibilité des décisions de la CAF.