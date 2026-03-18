Décision surprenante de la CAF contre le Sénégal : La FSF conteste le forfait et saisit le TAS

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) conteste officiellement la décision de la Commission d’Appel de la CAF du 17 mars 2026, qui a prononcé le forfait du Sénégal au profit du Maroc pour la finale de la CAN. Dans ce document adressé au Secrétaire Général de la CAF au Caire, la FSF articule sa contestation autour de trois griefs principaux.

Elle invoque d’abord la violation des Lois du Jeu de l’IFAB, en soulignant que l’arbitre avait légitimement choisi de suspendre temporairement la rencontre et non de l’arrêter définitivement conformément à son pouvoir discrétionnaire consacré par la Loi 5. Le match ayant repris, le penalty tiré et le résultat acquis à l’issue des prolongations, la requalification en “forfait” serait contraire à la doctrine du TAS sur la souveraineté de l’arbitre (Field of Play Doctrine).



La FSF dénonce une erreur manifeste de qualification juridique avec l’article 84 du règlement de la CAF, invoqué pour justifier le « forfait » qui ne saurait s’appliquer dès lors qu’il n’y a eu aucune rupture définitive de la compétition. Le trophée ayant déjà été remis officiellement, la fédération estime que ce revirement compromet gravement la sécurité juridique de la compétition.



Elle soulève enfin la disproportion flagrante de la sanction : retirer un titre continental pour un arrêt de jeu de 15 minutes serait une mesure ultra dangereuse au regard de la jurisprudence du TAS.



En conséquence, la FSF met en demeure la CAF de suspendre l’exécution de la décision, annonce sa saisine du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans les 48 heures pour obtenir l’annulation de la décision, et demande la communication immédiate du rapport de l’arbitre. À défaut de réponse sous 24 heures, une procédure d’urgence avec demande de mesures provisionnelles sera engagée devant le TAS.